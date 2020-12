Ruba rame nei pressi della stazione, ma non fa i conti con la Polfer: predone acciuffato con 15 kg di refurtiva

Furto di rame nella stazione di San Severo, polizia ferroviaria rintraccia il 'predone' di oro rosso e recupera 15 kg di materiale trafugato.

In particolare, nella giornata di ieri, gli agenti Polfer hanno notato un individuo entrare nella sottostazione elettrica per poi uscirne con un fascio di cavi. L'uomo, che è riuscito in un primo momento a dileguarsi, è stato successivamente rintracciato e fermato in zona stazione.

La refurtiva recuperata, consistente in cavi di rame per un peso complessivo di 15 kg, è stata restituita all'azienda ferroviaria, mentre l'uomo, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per tentato furto.

Resta alta l'attenzione della polizia ferroviaria, su tutto il territorio nazionale, alla prevenzione e contrasto di furti di cavi di rame, con monitoraggio mirato delle zone sensibili. Nell'ambito dell'attività di accertamento e di recupero, preziosa è anche la collaborazione del presidio di Protezione Aziendale del Gruppo F.S. Italiane.