Acquista una moto da cross online, preleva il veicolo e 'sparisce' nel nulla: 40enne foggiano denunciato per truffa

Carabinieri identificano e denunciano un 40enne foggiano, già noto per reati analoghi

Acquista una moto da cross su un sito di annunci, preleva il veicolo e 'sparisce' nel nulla senza pagare. Accade ad Aquilonia, nell'Avellinese, dove i carabinieri hanno individuato e denunciato per truffa un 40enne foggiano.

In particolare, l'uomo - dopo aver letto su un noto sito on-line l’annuncio per la vendita di una moto da cross - ha contattato l’inserzionista al fine di accordarsi per l’acquisto. Stabilito l’incontro ad Aquilonia, ha prelevato la moto presso l’abitazione del proprietario, consegnando al malcapitato la copia di un bonifico bancario e di un documento d’identità risultati successivamente contraffatti.

L’attività d’indagine condotta dai carabinieri della Stazione di Aquilonia ha permesso di identificare il malfattore, già noto alle forze dell’ordine per analoghi reati. Alla luce delle evidenze emerse, a carico del 40enne è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.