Percorre contromano la Statale 16 bis: denunciato 70enne foggiano

Viaggia contromano sulla Statale 16 bis, denunciato settantenne foggiano. L'uomo avevagià percorso alcuni chilometri lungo la direttrice, nel tratto tra Barletta e Trani e solo per un caso fortuito non sono stati registrati incidenti.

Il fatto è successo nella tarda serata di giovedì: a bloccare l'uomo sono stati i carabinieri di Trani, allertati dagli automobilisti in transito. Il mezzo è stato intercettato all'altezza dello svincolo Trani - Boccadoro e bloccato. L'anziano era in apparente stato confusionale e per questo è stato affidato alle cure del personale sanitario.

Nei confronti dell'uomo, oltre alla denuncia, è stato disposto un provvedimento di sospensione della patente, per aver violato la norma del Codice della Strada sulla guida contromano su strada, peraltro, a carreggiate separate.