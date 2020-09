'Ripulisce' il bar nella stazione ma viene incastrato dalle telecamere: acciuffato mentre sorseggia una bibita

I poliziotti hanno rintracciato l’individuo in un altro esercizio, mentre stava consumando una bibita. Il giovane, con precedenti per reati contro il patrimonio, originario del Foggiano, è stato denunciata per il reato di furto