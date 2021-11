Trinciaerba in vendita online ad un prezzo bomba, ma era solo una truffa: nei guai bidonisti foggiani

Trinciaerba a prezzo bomba su un sito di vendite online. Ma dietro la grande offerta, si celava una truffa. E' quanto scoperto dai carabinieri di Torella dei Lombardi, nell'Avellinese, che hanno denunciato due uomini della provincia di Foggia.

A cadere nella loro trappola, è stato un uomo del posto che, dovendo acquistare un trinciaerba, è stato attratto da un’offerta oltremodo conveniente pubblicata su un sito online: ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, l'uomo ha effettauto il pagamento di 350 euro mediante versamento su carta prepagata.

Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore non ha consegnato l’attrezzo agricolo ed è sparito nel nulla. Attraverso una serie di accertamenti, i carabinieri sono riusciti ad identificare i due presunti truffatori i quali, alla luce delle evidenze emerse, sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di truffa.