Foggiani sorpresi mentre scaricano ecoballe di rifiuti

Un 34enne e un 38enne della provincia di Foggia sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di San Martino Valle Caudina per il reato di "smaltimento illecito di rifiuti". Approfittando del buio, i due sono stati sorpresi dai militari dell'Arma del posto mentre all'interno di un complesso industriale in disuso, erano intenti a scaricare da un autoarticolato delle ecoballe di rifiuti secchi contenenti materiale di risulta. All’esito degli accertamenti svolti, l’autoarticolato veniva sottoposto a sequestro e la coppia deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Intanto proseguono le indagini degli inquirenti circa l'abbandono - nei terreni agricoli di ignari proprietari o nelle vicinanze dell'ex pista di Borgo Mezzanone - di tonnellate e tonnellate di ecoballe di rifiuti provenienti perlopiù dalla Campania registrati negli ultimi mesi in Capitanata e denunciati sulle colonne di questa testata.