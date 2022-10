Coltivavano cannabis in trasferta: nei guai coppia di foggiani

Curano piante di cannabis in trasferta, nei guai una coppia di foggiani. I due, infatti, sono stati sorpresi dai carabinieri in una'area privata nell?agro di Mirabello Sannitico, nel vicino Molise, dove sono stati trovati in possesso di alcune piante di marijuana.

La coppia è stata denunciata alla Procura di Campobasso: entrambi foggiani, da qualche tempo frequentavano la provincia campobassana. L'attività informativa dei carabinieri, coniugata alla profonda conoscenza del territorio, ha permesso ai militari di rintracciare tempestivamente la zona e identificare i due responsabili che, seppur non residenti nel territorio di competenza, non erano sfuggiti all?attenzione dei militari.

Dopo una attenta ricognizione del luogo, i carabinieri hanno raggiunto il fondo nelle prime ore del mattino, sottoponendo a perquisizione un fabbricato rurale con relative pertinenze e i terreni adiacenti. Nel corso delle attività, sono state recuperate alcune piante di cannabis, vanificando lo scaltro tentativo della donna di nascondere ed eliminare le tracce del reato tramite il rapido estirpamento di alcune delle piante. Tutte le piante sono state quindi sequestrate e messe a disposizione della competente autorità giudiziaria.