In un'altra regione senza un valido motivo ma con arnesi da scasso nel bagagliaio

"Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli”: è l’accusa di cui dovranno rispondere un 20enne e un 60enne della provincia di Foggia, fermati dai carabinieri della stazione di Ariano Irpino.

I due soggetti, apparentemente intenti alla raccolta di materiale ferroso, sono stati bloccati dai militari dell'Arma nella città del Tricolle.

L’anomalo atteggiamento manifestato dagli stessi, ha indotto i militari ad approfondire l’accertamento. All’esito di perquisizione sono state rinvenute chiavi ed arnesi atti allo scasso: opportunamente interpellati, i due soggetti non sono stati in grado di fornire un valido motivo che ne giustificasse il porto.

Attesa l’illiceità della condotta posta in essere e l’ingiustificata presenza, oltre alla denuncia in stato di libertà alla procura della Repubblica di Benevento, per entrambi è scattata la proposta per l’emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio e la sanzione amministrativa per aver violato le prescrizioni di carattere sanitario relative all’emergenza pandemica in atto.

Sia il veicolo che gli attrezzi da scasso sono stati sottoposti a sequestro.