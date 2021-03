Consolle giochi a 135 euro, ma l'affare si rivela una 'sola': 50enne foggiana denunciata per truffa

Acquista una consolle giochi a 135 euro, ma l'affare si rivela una 'sola'. E' quanto scoperto dai carabinieri di Baiano che, per il fatto, hanno denunciato una 50enne di Foggia, ritenuta responsabile di truffa.

A cadere nella sua trappola un giovane che, in cerca di un buon affare, è stato attratto dal prezzo oltremodo conveniente di una nota console per videogiochi in vendita on-line. Il ragazzo, ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, ha effettuato il pagamento di 135 euro mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, la fittizia venditrice è sparita nel nulla, insieme alla consolle. Attraverso una serie di accertamenti i carabinieri sono riusciti ad identificare la presunta malfattrice per la quale, alla luce delle evidenze emerse, è scattata la denuncia in stato di libertà.