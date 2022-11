Foggiana soggiorna per quattro notti in agriturismo e scappa senza pagare

Soggiorna per quattro notti in agriturismo e scappa senza pagare il conto. E' successo a ottobre, poco fuori Foligno. A finire nei guai è stata una 60enne foggiana, denunciata dai carabinieri. La donna, secondo la ricostruzione dei militari, si è dileguata senza pagare l’importo dovuto, che si aggirava attorno ai 250 euro. Come riporta PerugiaToday, i militari hanno identificato la cliente, una donna originaria del foggiano, che è stata denunciata alla Procura di Spoleto per l’ipotesi di reato di insolvenza fraudolenta, reato punito con la pena della reclusione fino a due anni e con una multa fino ad 516 euro.