Il 'Quartiere ferrovia' trasformato in un mercato abusivo: "Ci sentiamo violentati in casa nostra"

A denunciare l'assurda situazione che si continua a creare in via Podgora, è il comitato "Gli amici del Viale". Vendita illegale di ogni sorta di oggetto, droga e violenza ormai sono all'ordine del giorno

La situazione nel quertiere ferrovia è ormai insostenibile e fuori controllo. Decine di "bancarelle" sul marciapiedi di via Podgora vendono ogni tipo di oggetto, per lo più abiti, ma anche oggetti contraffatti.

A questo si aggiungono risse e spaccio, ormai alla luce del sole. I sequestri da parte della polizia locale, attuati sporadicamente, sono completamente inutili, i "mercatini" si riformano nel giro di poche ore. E ora i residenti sono veramente stanchi. 'Gli amici della stazione' tuonano "ci sentiamo violentati in casa nostra, le istituzioni ormai ci hanno abbandonati. Non possiamo più uscire di casa è una situazione drammaticamente sudicia e pericolosa. Questa gente ha preso possesso della via nella sua interezza. Questo è il nostro ennesimo grido di aiuto".