Mette in vendita il motore di una Nissan Qashqai, incassa il denaro pattuito e sparisce nel nulla. Accade in Puglia, dove i carabinieri della Stazione di Oria hanno identificato e denunciato in stato di libertà un 42enne di Cerignola, accusato di truffa. La denuncia è arrivata a conclusione delle indagini scaturite dalla querela presentata dall vittima. Il 42enne, secondo quanto ricostruito, aveva messo in vendita su una piattaforma online un motore di una Nissan Qashqai, percependo dalla vittima il corrispettivo tramite bonifico. La trattativa si era chiusa a 1100 euro, somma regolarmente saldata tramite bonifico bancario. Ma il venditore, una volta incassato il denaro, è sparito nel nulla senza spedire la merce.