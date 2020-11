In auto con centraline e arnesi da scasso: carabinieri denunciano quattro giovanissimi (due sono minorenni) per ricettazione

Quattro giovanissimi, di cui due ancora minorenni, sorpresi in piena notte con centraline auto e arnesi da scasso. Sono i quattro, tutti di Cerignola, colti in flagranza di reato dai carabinieri di Pescara che hanno denunciato loro per il reato di ricettazione in concorso.

I quattro, di età compresa tra i 16 e i 30 anni, sono stati sorpresi e denunciati dai carabinieri la notte scorsa, dopo un controllo veicolare avvenuto, intorno alle 4:30 circa, in via Sardegna: in seguito alla perquisizione personale e veicolare, i militari hanno recuperato, nel cofano della Fiat Panda sulla quale viaggiavano, tre centraline per autovetture, con seriale identificativo abraso, attrezzi e arnesi da scasso; nel vano porta oggetti, invece, recuperati cacciaviti, forbici e guanti.