Scoperta 'centrale del furto' a Borgo Incoronata: carabinieri irrompono nel casolare e scoprono auto rubata, centraline, ricetrasmittenti e jammer

Carabinieri irrompono in un’abitazione di campagna e scoprono una centrale del furto: sequestrate 16 centraline, un jammer e vari strumenti di effrazione usati per i furti d’auto.

Accade a Foggia, dove i carabinieri hanno denunciato per ricettazione un 28enne rumeno. Nel dettaglio, alcuni giorni fa, i militari hanno fatto irruzione in un casolare in agro di Foggia - località Borgo Incoronata - dove, nel corso di una perquisizione domiciliare d’iniziativa, hanno rinvenuto una Mercedes classe A, occultata all’interno di un box chiuso con un grosso lucchetto le cui chiavi erano nella disponibilità dell’indagato.

Dagli accertamenti effettuati, l’auto è risultata oggetto di furto perpetrato a Bari nell’ottobre del 2016, mentre le targhe sono risultate appartenere ad una Ford Fiesta, anch’essa oggetto di furto, ma perpetrato pochi giorni prima, a Foggia. All’interno dell’autovettura, inoltre, i carabinieri hanno constatato la presenza di un vero e proprio ‘arsenale’ di strumenti di effrazione da utilizzare per i furti di e su autovettura.

Nello specifico, è stato rinvenuto un disturbatore di frequenze comunemente - chiamato ‘Jammer, utilizzato per rendere inefficaci i sistemi antifurto satellitare - 16 centraline di varie autovetture, 2 ricetrasmittenti pronte all’uso, numerosi attrezzi da lavoro da utilizzare per lo smontaggio su strada dei veicoli, una coppia di targhe clonate da altro veicolo in circolazione perfettamente uguali a quelle fornite dalla motorizzazione oltre ad una piastra di metallo con funzione di blindatura realizzata artigianalmente e posizionata nella parte posteriore del veicolo molto probabilmente quale protezione in caso di possibili conflitti a fuoco.

In passato, tale autovettura si è resa protagonista di numerosi inseguimenti da parte delle forze dell’ordine poiché mezzo utilizzato da ignoti malfattori per il compimento di furti di autovetture nel capoluogo dauno. Il 28enne rumeno è stato deferito in stato di libertà alla Procura di Foggia per il reato di ricettazione.