Sassaiole contro gli autobus Ataf, quattro gravi episodi in città: autisti e passeggeri in pericolo, "si sospenda il servizio"

Sassaiole contro i mezzi Ataf, quattro episodi in pochi giorni al quartiere Cep, a Foggia. Scatta l'Sos dei sindacati: “Più controlli a bordo e, fino a quando i responsabili non saranno assicurati alla giustizia, sospenderemo il servizio delle linee”.

E’ quanto denuncia in una nota stampa la Filt-Cgil Fg/Bat. L’organizzazione sindacale riporta “una serie di incresciosi avvenimenti, perpetrati da balordi, a danno dei mezzi Ataf. Nello specifico e con puntuale stupidità, da alcuni giorni si sono verificati già quattro eventi, in via Castellino, zona quartiere C.E.P.: i mezzi adibiti al trasporto pubblico locale della città di Foggia, sono puntualmente investiti da una fitta sassaiola, che non manca di provocare ingenti danni e, solo per puro caso, almeno fino ad ora, ancora non ci sono stati danni a persone”.

“Onde porre fine a questa barbarie e per questioni di ordine pubblico, prima che qualche operatore di esercizio, o qualche utente possa riportare dei gravi danni alla propria persona e per porre fine alla sistematica devastazione dei mezzi in linea, si chiede alle autorità competenti di assicurare un servizio mirato specialmente nelle ore serali, e al presidente di Ataf di fare fronte comune, e fino a quando i responsabili di tali gesti non saranno assicurati alla giustizia, di sospendere il servizio delle linee soggette a questi atti di vandalismo, al fine di tutelare i dipendenti e cittadini”.