Carabinieri stanano anziano insospettabile: nel suo appartamento c'erano pistole, carabina e proiettili di vario calibro

Anziano sorpreso con un piccolo arsenale in casa. E’ quanto scoperto dai carabinieri ad Apricena, che hanno sequestrato, a carico dell’uomo, una pistola semiautomatica, due pistole a tamburo, una carabina ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 joule e circa 80 proiettili di vario calibro.

Per il fatto, l’anziano è stato denunciato. L’attività rientra nell’ambito dei controlli effettuati sul territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di San Severo, coadiuvati dalle Stazioni Carabinieri territorialmente competenti. Il servizio è consistito nell’effettuazione di posti di blocco e di controllo, di mirate perquisizioni domiciliari alla ricerca di stupefacenti, armi, munizioni ed esplosivi, e alla verifica della permanenza in casa dei soggetti sottoposti a misure detentive

All’esito delle operazioni, che hanno visto impiegati anche militari dell’11° Reggimento Carabinieri ‘Puglia’, del 14° Battaglione Carabinieri ‘Calabria’ ed un’unità cinofila, presso l’abitazione dell’anziano di Apricena sono state rinvenute armi (una pistola semiautomatica, due pistole a tamburo, una carabina ad aria compressa) e munizioni (circa 80 proiettili di vario calibro) che gli sono costate una denuncia in stato di libertà per detenzione abusiva di armi. Durante i controlli alla circolazione stradale sono state complessivamente controllate 79 persone, 65 veicoli ed elevate 12 contravvenzioni per violazioni al Codice della strada.