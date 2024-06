Choc nel post-partita, aggrediti il mister e i due figli di 14 e 17 anni: "Questo non è sport"

"All'80° minuto è finito il divertimento ed è iniziata l'intimidazione". Così, la trasferta calcistica del Biccari a Pietramontecorvino, incontro valido per il campionato molisano (prima categoria, girone B), è terminato con un'aggressione in danno dell'allenatore e dei suoi due figli, entrambi minorenni, presenti in campo in qualità di spettatori.

Il fatto è successo la settimana passata, ma l'episodio - corroborato da certificati medici e referti ospedalieri, nonché da un lungo e dettagliato esposto in Procura - è stato denunciato solo oggi, a campionato finito. "Non volevo che questo brutto episodio potesse macchiare un campionato che, per 14 trasferte, è stato caratterizzato dai valori dello sport e dall'entusiasmo di stare insieme", spiega il foggiano Mario Franzi, allenatore 'per passione' del Biccari, compagine vincente nell'incontro di play-off.

Tutto procedeva per il meglio, con il Biccari in vantaggio sulla squadra avversaria. Il clima in campo è cambiato dopo l'espulsione di un giocatore del Pietramontecorvino: allo scadere dell'80° minuto, un uomo della dirigenza si avvicina alla panchina del Biccari e colpisce un giocatore - a suo avviso responsabile dell'espulsione - con un calcio in viso. L'incontro prosegue nell'incredulità generale fino al triplice fischio finale.

Ma è al termine della partita che "è scattata la caccia all'uomo", racconta Franzi a FoggiaToday. "Il giovane calciatore è stato raggiunto e aggredito negli spogliatoi e io stesso sono stato schiaffeggiato da dirigenti e supporter della squadra avversaria". Il peggio però è avvenuto dopo, quando nell'area antistante gli spogliatoi, sono arrivati i figli di mister Franzi, rispettivamente di 14 e 17 anni, con un loro amico, anch'egli minorenne.

Nell'area-filtro tra il campo e gli spogliatoi, zone entrambe delimitate da cancelli, i ragazzi sono stati pesantemente insultati e poi accerchiati: "Non potevano entrare negli spogliatoi e non potevano nemmeno allontanarsi perchè il cancello esterno era stato chiuso e chi era dall'altra parte si rifiutava di aprirlo". A quel punto, come si legge nella denuncia, il più piccolo dei ragazzi è stato colpito da due pugni in viso, tra l'occhio e la tempia; colpi ben assestati per i quali il ragazzino è crollato al suolo. Nel mirino degli aggressori (tutti ultra 40enni) è finito quindi il fratello maggiore, intervenuto in soccorso del minore e l'amico.

All'intera scena ha assistito, impotente, la madre dei ragazzi e moglie dell'allenatore, che era all'esterno della struttura: "Vedevo mio figlio che era a terra e non si muoveva, mentre l'altro continuava ad essere malmenato da cinque dirigenti", si legge nella querela. Solo dietro la minaccia di una dottoressa, presente all'incontro ma libera dal servizio - doveva visitare il ragazzo esanime, altrimenti avrebbe allertato la forza pubblica - il cancello si è aperto e i ragazzi sono stati sottratti alla violenza. La compagine dei Monti Dauni è quindi rimasta 'bloccata' negli spogliatoi fino all'arrivo dei carabinieri che hanno avviato le indagini e gli accertamenti del caso.

Le accuse mosse dalle vittime dell'aggressione sono gravi: lesioni, sequestro di persona e violenza privata. La denuncia, depositata negli uffici di Procura e Questura di Foggia, giungerà anche alla competente autorità sportiva per le misure sanzionatorie del caso. "Questi episodi non devono avere nulla a che fare con lo sport in generale, e con il calcio in particolare, che deve essere aggregazione, passione e divertimento", aggiunge Franzi, che assicura: "Questa 'macchia' non cancellerà un campionato da incorniciare. Continuerò a dare il mio contributo a progetti di questo tipo (il progetto di Biccari rientra in uno più ampio di inclusione sociale attraverso lo sport, ndr) promuovendo i valori dello sport e della non-violenza", conclude.

La partita, intanto, è finita all'attenzione del giudice sportivo che, nel bollettino del 29 maggio, ha rilevato i comportamenti violenti e antisportivi, dentro (nello specifico, il calcio ad un giocatore avversario presente in panchina) e fuori il rettangolo di gioco. "Al termine della gara - si legge nel comunicato del giudice sportivo - sostenitori della società Pietramontecorvino entravano indebitamente nel recinto di gioco, scavalcando la rete di recinzione e colpivano con pugni e calci i calciatori della società Biccari; anche i sostenitori ospiti entravano senza autorizzazione nel recinto di gioco e si creava così una rissa con i tifosi avversari; rissa che durava circa due minuti durante i quali l'arbitro chiamava i carabinieri, non presenti nonostante la richiesta di forza pubblica regolarmente inoltrata. Dopo circa dieci minuti, questa volta nei pressi degli spogliatoi, scoppiava di nuovo una rissa tra le opposte tifoserie con calci e pugni ed il lancio di oggetti da entrambe le direzioni. Alla fine la situazione è tornata alla calma, e le squadre, il commissario di campo e l'arbitro, dopo circa un'ora dal termine della gara, potevano lasciare tranquillamente l'impianto di gioco".

Tra le sanzioni disciplinari applicate: ammende e squalifiche per entrambe le squadre. Agli inquirenti spetta ora il compito di ricostruire l'accaduto, secondo i differenti profili di responsabilità.