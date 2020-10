Litigio tra senzatetto finisce nel sangue: donna accoltellata e ferita alla mano, clochard denunciato e arma recuperata

E’ stato denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo di arma, l’uomo - italiano, senza fissa dimora - che, nel pomeriggio della scorsa domenica, ha ferito con un fendente una donna al termine di un litigio per futili motivi.

Il fatto, come anticipato da FoggiaToday, è successo in via Bainsizza, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria, area quotidianamente frequentata dai due senzatetto. La donna ha riportato una profonda ferita ad una mano, provocata con un coltello, che è stato subito sequestrato dagli agenti della Polfer di Foggia, primi ad intervenire sul posto.

Dopo le cure del caso da parte del 118 prima e dei medici del pronto soccorso poi, la clochard è stata segnalata ai servizi sociali del Comune di Foggia. L’attività portata a termine dalla polizia ferroviaria rientra nell’ambito dei controlli che il Compartimento ha intensificato nelle stazioni (e relative pertinenze) di Puglia, Basilicata e Molise. Negli ultimi 10 giorni, infatti, gli agenti polfer hanno eseguito un arresto e quattro denunce, e operato oltre 6500 controlli nelle stazioni e sui convogli.

Tra questi, l’arresto avvenuto nella stazione di Termoli, dove i poliziotti hanno fermato un uomo - 42enne, originario della provincia di Lecce, - risultato destinatario di un ordine di carcerazione, emesso il 9 ottobre scorso, dalla Procura del Tribunale di Lecce, dovendo espiare 5 anni di reclusione per reati inerenti agli stupefacenti e per evasione. L’uomo, al termine degli accertamenti di rito, è stato condotto presso il carcere di Rebibbia a Roma.

Ancora, un 20enne residente nella provincia di Roma è stato denunciato il 4 ottobre, dagli agenti della Polfer di Brindisi, per il reato di oltraggio. Il giovane, attardatosi a bordo del treno Freccia Argento diretto a Roma per salutare un’amica in partenza, ha aggredito verbalmente il capotreno affinché facesse bloccare il convoglio, che nel frattempo era ripartito, per consentirgli la discesa.

Un cittadino straniero, invece, è stato denunciato l’8 ottobre dalla squadra di polizia giudiziaria compartimentale per aver minacciato il conducente di un bus di linea. Grazie alle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, l’autista ha riconosciuto l’uomo, che aveva preteso di viaggiare sul mezzo senza biglietto.

Nella stessa giornata un altro cittadino straniero è stato denunciato per violazioni inerenti al soggiorno sul territorio nazionale. infine, il 7 ottobre, nella stazione di Bisceglie, gli agenti del posto polizia ferroviaria di Barletta hanno soccorso un trentenne, originario della provincia di Salerno, con problemi psichici, allontanatosi da casa qualche giorno prima.