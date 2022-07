Telecamere 'illegali', nei guai i titolari di due attività sui Monti Dauni. E' quanto emerso dai controlli che l’Ispettorato territoriale del lavoro di Foggia ha svolto congiuntamente al personale di Asl Foggia - servizio igiene alimentare - con l'ausilio dei carabinieri, presso pubblici esercizi siti nella zona dei Monti Dauni meridionali.

Gli ispettori del lavoro, in particolare, hanno effettuato due accessi ispettivi contestando in entrambi i casi provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale: in un caso per la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi e per la mancata costituzione del servizio prevenzione e protezione e nomina del suo responsabile, e nell’altro anche per utilizzo di personale 'in nero', elevando le corrispondenti sanzioni amministrative.

In entrambi i casi sono state elevate prescrizioni anche per la presenza di impianti di videosorveglianza privi di autorizzazione. Per questi motivi i titolari sono stati deferiti all’autorità giudiziaria e saranno elevate le relative sanzioni penali.