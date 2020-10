Voti 'comprati' alle Regionali, 30 euro per la foto della scheda: polizia sequestra il 'registro' degli elettori, quattro denunce

Indagini (ancora in corso) della Digos e della polizia postale di Foggia. Nel mirino le preferenze di un candidato al Consiglio regionale pugliese. Quattro soggetti denunciati per reati in materia elettorale