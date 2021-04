Sanseveresi in trasferta per fare il pieno di auto rubate, arriva la polizia e fingono di dormire: tutti denunciati

Banda in trasferta tenta di rubare auto a Campobasso, ma il piano crolla: polizia becca 5 giovani di San Severo (tutti denunciati). Nel dettaglio, si tratta di due 20enni, un 19enne e due minorenni, rispettivamente di 16 e 17 anni, tutti sanseveresi, ora denunciati in quanto responsabili, in concorso tra loro, del reato di tentato furto di autovetture.

Uno dei minori si è inoltre reso responsabile del reato di possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso. Il fatto è successo alcuni giorni fa quando, alcuni giovani erano stati notati mentre armeggiavano vicino ad una Fiat Panda e a due Fiat 500. A seguito di segnalazione al 113, gli operatori della Squadra Volante sono giunti sul posto e hanno notato due autovetture con i finestrini aperti, coincidenti con quelle oggetto della segnalazione, senza tuttavia riscontrare la presenza di alcuno nei paraggi.

Avvisati nell’immediato i proprietari delle auto, questi hanno confermato che le proprie autovetture erano state lasciate in sosta altrove e non nel luogo del rinvenimento. Contestualmente sono giunte altre segnalazioni al 113 riguardo ad un giovane che, a bordo di un monopattino, si aggirava per le strade del quartiere colpito (il Cep). Presumendo si trattasse di un malintenzionato che stesse tentando di portare a termine un furto d’auto, il personale della Volante ha continuato a perlustrare meticolosamente la zona, notando, in via Gramsci, una Fiat Bravo in sosta con a bordo 5 ragazzi che fingevano di dormire.

I giovani, alcuni dei quali privi di documenti, sono stati accompagnati in questura per l’identificazione da cui è risultato trattarsi di 3 maggiorenni e 2 minorenni. È stato, inoltre, accertato che l’autovettura a bordo della quale erano stati trovati i giovani risulta intestata al padre di uno di loro, titolare di autolavaggio e rivendita all’ingrosso di autoveicoli.

A carico di alcuni dei cinque soggetti sono emersi dei precedenti di polizia, anche specifici. Inoltre, a seguito della perquisizione personale e del mezzo, sono stati rinvenuti un cacciavite e due chiavi di autovetture con la scritta “Fiat”, materiale sequestrato dagli agenti. Nel contempo le parti offese, alle quali le autovetture sono state restituite, hanno sporto denuncia ed i cinque giovani sono stati deferiti in stato di libertà alle competenti Procure della Repubblica per tentato furto aggravato in concorso.

Considerata, inoltre, la presenza ingiustificata dei tre soggetti maggiorenni nel capoluogo molisano, il questore di Campobasso ha emesso nei loro confronti la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con il divieto di fare ritorno nel Comune di Campobasso per tre anni. Infine, in considerazione del mancato rispetto delle misure anti-covid, nei confronti dei cinque denunciati è stata contestata anche la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente in materia. Al termine delle formalità di rito, i due minori sono stati affidati ai genitori.

Grazie alla collaborazione dei cittadini, è stato possibile per gli uomini della Questura intervenire nell’immediato e sventare il furto di auto.