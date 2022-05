Abusivismo nel verde delle Tremiti: scoperti manufatti e discarica in un'area di pregio ambientale

Un’area boscata delle Isole Tremiti, peraltro sottoposta a vincolo paesaggistico, ridotta a deposito di rifiuti speciali. E’ quanto scoperto dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Foggia, insieme ai militari delle Tremiti e i colleghi della Stazione Parco Umbra. In particolare, a seguito di attività delegata dalla Procura, i militari hanno controllato diverse aree private e demaniali oggetto di deposito incontrollato di rifiuti speciali di vario genere nonché di alcuni manufatti realizzati illecitamente.

Al termine delle attività, i militari hanno denunciato due soggetti, un cinquantenne ed un sessantenne, entrambi residente sull’isola, in quanto responsabili a vario titolo dei reati di occupazione abusiva di suolo pubblico (area boscata di proprietà comunale) e gestione illecita di rifiuti.

I due soggetti, secondo gli accertamenti svolti dagli inquirenti, avrebbero in un caso occupato abusivamente un’area boscata di proprietà comunale, installando una roulotte di ferro, ancorata al suolo con pali in ferro e legno e nell’altro realizzato un deposito di materiali edili di 2000 mq su un’area boscata di considerevole pregio ambientale, modificando la destinazione urbanistica dell’area. Il tutto in assenza di idonei titoli abilitativi quali l’autorizzazione paesaggistica e del nulla osta dell’Ente Parco.

L’odierna attività di polizia giudiziaria e ambientale segue quella condotta dai medesimi reparti nel luglio 2021 quando i militari, a conclusione di numerosi controlli analoghi, deferirono sette soggetti, sempre residenti sull’isola, responsabili di altrettanti illeciti penali a rilevanza ambientale e paesaggistica. L’operazione si pone, quindi, come un’importante risposta in termini di tutela del territorio con particolare riferimento a quelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico come l’arcipelago delle Isole Tremiti.