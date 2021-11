Foggia, 28enne e 34enne affittano casa di altri on line: turista ci casca e trova dentro i veri proprietari

Fitta una casa vacanza online, ma al suo arrivo la trova occupata dagli ignari proprietari. E', in breve, la truffa organizzata da una coppia della provincia di Foggia - lui 28 anni, le 34 - identificati e denunciati dai carabinieri con l'accusa di truffa in concorso..

Come riporta ChietiToday.it, la coppia aveva pubblicato su Facebook le immagini accattivanti di una casa di fronte al mare, a Francavilla, in Abruzzo. La casa, oltre ad essere bella, era in locazione ad un prezzo vantaggioso rispetto alla media del periodo estivo.

Così, un ignaro turista si è fatto tentare da quell'annuncio e aveva preso in locazione l'appartamento, versando i soldi della caparra. Ma quando, il 13 agosto, è arrivato in città insieme alla famiglia, suonando al campanello di quell'abitazione, ha scoperto di essere incappato in una truffa: all'interno c'erano i proprietari, risultati ignari dell'intera vicenda.

Immediatamente i vacanzieri truffati si sono rivolti ai carabinieri e, oltre al danno, anche la beffa di non riuscire a trovare un'altra sistemazione nella settimana di Ferragosto, vista l'alta affluenza di turisti. Così, sono dovuti tornare indietro, perdendo anche la settimana di vacanza.