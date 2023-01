Furti nelle concessionarie d'auto durante la pausa pranzo: nei guai padre e figlio

Mettevano a segno furti di auto in concessionarie, colpendo durante la pausa pranzo, quando cioè erano temporaneamente chiuse le porte ma non le saracinesche delle attività colpite.

E' quanto scoperto dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino che hanno identificato e denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di furto pluriaggravato, due cittadini macedoni, rispettivamente di 44 e 26 anni, padre e figlio, entrambi residenti in provincia di Foggia e con diversi precedenti di polizia specialmente per reati contro il patrimonio (furto e rapina).

In particolare, dopo avere svolto, in data 24 dicembre 2022, sopralluogo per furto consumato della somma di € 2.100,00 e alcuni oggetti di valore presso una concessionaria auto di Ariano Irpino, gli agenti hanno avviato le indagini tramite l’acquisizione delle registrazioni del sistema di video sorveglianza in dotazione alla concessionaria e di altri sistemi. L’attività ha permesso di risalire alla targa dell’auto, una Fiat 500, utilizzata dai malfattori, risultata noleggiata presso un’agenzia di Foggia, e di giungere all’esito positivo della comparazione dei volti dei due ladri catturati dal sistema di video sorveglianza del salone con le foto presenti nello schedario Afis della Polizia Scientifica.