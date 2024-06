Foggia, infermiera utilizzata per mansioni da oss: ospedale condannato a risarcirla

Il Nursind, Sindacato delle Professioni Infermieristiche, esulta per la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Bari, il 30 maggio scorso, ha accolto il ricorso di una infermiera iscritta al sindacato riconoscendole un risarcimento nella misura del 10% della retribuzione ordinaria mensile percepita dal 2011 al 31 dicembre 2018, per essere stata demansionata - evidenziano dal sindacato - "in quanto stabilmente e sistematicamente utilizzata nell'esercizio di attività consistenti nell'igiene del paziente e domestico-alberghiere".

La donna, in quel periodo, prestava servizio presso l'unità operativa di medicina ospedaliera dei Riuniti di Foggia. Si tratta della seconda affermazione in materia del sindacato Nursind dopo la sentenza dei colleghi in servizio presso il reparto di malattie dell'apparato respiratorio: "Finalmente i giudici hanno sancito che gli infermieri non possono essere adibiti alle attività di competenza degli oss e che, ove ciò avvenga, gli stessi vanno risarciti".

Il sindacato rivolge pertanto l'appello a tutti gli infermieri affinché segnalino situazioni analoghe: "Difendiamo la professione da indebiti e illegittimi svilimenti".

Il presidente della sezione Lavoro della Corte d'Appello di Bari ha condannato l'azienda ospedaliera al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, per un totale di 7mila euro, oltre al rimborso forfettario in misura del 15% in favore dell'avvocato.