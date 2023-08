C'era una volta il sito archeologico di Manaccora

Salve Foggiatoday. Mi trovo alla baia di Manaccora, dove insiste uno dei primi siti archeologici del Gargano. O maglio, quel che resta, a giudicare dal preoccupante stato di degrado in cui versa. ù

Le pareti che lo isolano hanno ceduto da tempo. 'Dulcis in fundo', i turisti che frequentano la spiaggia libera, entrano nel sito indisturbati per asportare le pietre che utilizzano per tenere fermi asciugamani e ombrelloni. Ho provato a contattare la Polizia Locale, ma il telefono risulta sempre occupato. Dalla Soprintendenza fanno sapere che non sono loro a occuparsi del sito.