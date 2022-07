Degrado in via dell’Arcangelo Michele: “Nel parco è impossibile far giocare i bambini”

Gallery





Rifiuti di ogni genere abbandonati attorno ai cassonetti, vetri e deiezioni canine ovunque nei giardini: si presentano così via dell’Arcangelo Michele e il Parco Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, alla periferia Sud di Foggia. “È impossibile far giocare i bambini”, denuncia una cittadina che mostra le condizioni in cui versa la zona e lancia un appello per porre fine “a questo degrado da terzo mondo”. Le aiuole sono un immondezzaio. Ingombranti, sacchetti sparsi, sfalci e potature, giacciono accanto ai bidoni.

A gennaio, il Servizio Lavori Pubblici del Comune di Foggia aveva stilato il documento preliminare alla progettazione dei lavori di rifunzionalizzazione il Parco Atleti Olimpici e azzurri d’Italia e, a fine 2021, era stata impegnata la somma complessiva di 488.007,96 euro. La piazza è ricompresa in un progetto integrato di rigenerazione e riqualificazione dell’area compresa nel quadrilatero formato da via Monsignor Lenotti, via Monsignor Fares, via Monsignor Farina e viale Europa.