Senzatetto dorme accanto al portone di un condominio: "È possibile vedere scene del genere nel 2024?"

Un senzatetto avvolto in un paio di coperte, sdraiato di fianco a un portone condominiale. Siamo a Foggia, sotto i portici di via Piave. La scena si ripete da giorni, le segnalazioni dei cittadini, sia residenti in zona che dei semplici passanti, aumentano a vista d'occhio.

Scene di ordinario degrado, verrebbe da dire. L'acme si è raggiunta in una immagine - diventata virale nelle ultime ore - che ritrae l'uscita di una sposa dal portone, accolta dai genitori. Sullo sfondo, compare il senzatetto che dorme. Non proprio l'immagine che una sposa desiderebbe stampare tra le istantanee del giorno più bello della sua vita. E se da un lato la tecnologia consente di ritoccare al meglio l'immagine, serve ben altro per fronteggiare l'evidente segnale di degrado e disagio sociale: "È possibile, nel 2024, vedere scene del genere? Dove sono i servizi sociali?", l'interrogativo posto dalla community 'Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia'.