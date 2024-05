Tensione al Quartiere Ferrovia, rissa in via Podgora: un uomo finisce al pronto soccorso

Una giornata di ordinaria follia quella vissuta nel quartiere Ferrovia. L'ennesima. Ben tre gli episodi di violenza registrati. Il primo, nel pomeriggio quando la polizia e un'ambulanza del 118 sono intervenute per soccorrere una donna che vagava in evidente stato di alterazione, con il volto insanguinato.

La seconda segnalazione dei residenti è arrivata in serata, in via Monfalcone, dove un soggetto - verosimilmente ebbro - con in mano tre bottiglie di vetro si aggirava con fare minaccioso tra le auto in sosta.

L'episodio più grave si è poi registrato poco dopo in via Podgora, teatro di una violenta rissa. Un uomo è rimasto ferito, riportando delle escoriazioni. Sul posto è intervenuta la Polizia e gli operatori del 118. L'uomo è stato trasportato presso il pronto soccorso per le cure del caso.