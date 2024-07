Oltre 1100 firme a difesa dell'ex 'salotto buono' della città

Sono 1131 (il dato è in costante aggiornamento) i firmatari della petizione lanciata dal comitato Difendiamo il Quartiere Ferrovia poco meno di una settimana fa. Soltanto nella giornata di oggi oltre 150 persone hanno firmato la petizione che, come è noto, è finalizzata a sollecitare le istituzioni affinché si proceda a una seria riqualificazione di quello che una volta era il 'salotto buono' della città, ora emblema del degrado cittadino.

Sul caso, l'Amministrazione ha rigettato le accuse di "immobilismo", elencando alcune delle azioni già poste in essere negli ultimi mesi: "Felici di aver visto un cenno di riscontro da parte delle istituzioni. Questo è un segnale che stiamo lavorando nel verso giusto. Se invece il Comune ritiene di essere sulla buona strada, lo chieda agli abitanti del quartiere Ferrovia. Vengano a bussare porta per porta e a chiedere ai residenti se sono soddisfatti dell’operato attuale", scrivono i membri del comitato, i quali non negano i tentativi dell'Amministrazione, ma allo stesso tempo ritengono serva molto di più: "Per contrastare il degrado e l’abusivismo sono necessari controlli profondi e regolari, all’ordine del quotidiano, non poche volte (per poi pubblicare i comunicati stampa). E i controlli devono essere approfonditi, altrimenti - come finora è sempre accaduto - la situazione, dieci minuti dopo, ritorna proprio come prima. La mancanza di controlli regolari permette la proliferazione dei mercatini abusivi. Ma questi sono necessari anche per questioni di sicurezza: nei giorni scorsi, infatti, sono avvenuti fenomeni di aggressione non solo tra cittadini extracomunitari ma anche nei confronti di due cittadini anziani, sui quali il Comune di Foggia non è intervenuto per esprimere la propria solidarietà".

Sulla presenza della Polizia Locale, si osserva come, nonostante l'aumento dei presidi, il degrado e gli episodi di scarso senso civico persistano: "Nelle serate del fine settimana vengono mai sanzionati i veicoli che parcheggiano davanti alle discese per disabili, in corrispondenza degli incroci o sulle strisce pedonali?".

Perplessità anche sul presidio fisso recentemente inaugurato presso il Centro Intermodale, che ai residenti ricorda il famigerato gabbiotto su viale XXIV Maggio. E neppure le sanzioni elevate, allo stato attuale, risulterebbero essere un efficace deterrente, soprattutto laddove i soggetti sanzionati sono persone senza fissa dimora che verosimilmente non saranno in grado di saldarle: "Chiediamo all’amministrazione comunale per quale motivo non siano mai stati multati i titolari dei negozi etnici per occupazione abusiva del suolo pubblico? Considerato che tollerano i mercatini dell’immondizia che proliferano proprio sui marciapiedi davanti ai loro esercizi è possibile procedere prima con sanzioni economiche e poi con chiusure temporanee. Loro stessi, in quanto titolari di locali, sarebbero obbligati a pagare le multe e disincentiverebbero lo sviluppo del degrado davanti ai loro negozi".

Anche sul decoro urbano le segnalazioni non mancano. Da cinque mesi si segnala la necessità di ripristinare l'asfalto su via Montegrappa e via Monfalcone, ancora dissestati in seguito ai lavori di miglioramento dei sottoservizi: "Le montagnelle e i rattoppi sono un pugno nell’occhio e sono pericolosi per ciclisti e motociclisti. Eppure il Comune parlava di lavori «a perfetta regola d’arte» e addirittura supervisionati attraverso un sopralluogo delle istituzioni", evidenzia il Comitato.

Dal decoro urbano, si passa alle condizioni igieniche. In via Trieste e in via Monfalcone, i residenti lamentano la rimozione dei cassonetti rispetto alla annunciata sostituzione. Tuttavia, la situazione non è cambiata, perché i rifiuti vengono confluiti nei cassonetti di via Montegrappa: "Ci vengano forniti i registri attuali e passati - in modo da poter fare un confronto - delle operazioni di disinfezione delle strade e dei passaggi del personale Amiu. La situazione nei giorni festivi è critica".

E anche sulla differenziata porta a porta destinata ai commercianti, non mancano le criticità: "Si tratta di un'ottima iniziativa, ma in passato non è stata recepita correttamente da alcuni commercianti: è capitato di vedere i bidoni della differenziata porta a porta gettati nei cassonetti".

A contribuire al degrado ci pensa anche il problema illuminazione. I promotori del comitato denunciano la situazione in via Monfalcone, via Montegrappa, via Fiume e via Gorizia, che di notte sono totalmente al buio, il che presta il fianco a ogni tipo di azione illegale: "I residenti hanno più volte provato a chiamare i numeri per le segnalazioni forniti da Edison, non ricevendo alcun riscontro dal centralino".

Capitolo integrazione. Il potenziamento delle attività e gli interventi del Pronto Intervento sociale sono un primo passo, ma serve molto di più: "Per il momento, tuttavia, è stato organizzato soltanto un evento ovvero la Giornata Mondiale del Rifugiato lo scorso 19 giugno. Risultano necessari eventi che portino un'integrazione effettiva con l'economia locale e con i residenti".

"Tra le nostre proposte ne abbiamo stilate diverse di carattere sociale: questo proprio perché noi crediamo fermamente nell’integrazione. Attualmente i cittadini stranieri presenti nel quartiere Ferrovia, è inutile nasconderlo, non sono integrati e non conoscono le nostre leggi. Inoltre, lasciare che le persone dormano sui marciapiedi ed espletino i loro bisogni per strada non è sinonimo di integrazione: per questo motivo la nostra zona si è tramutata con il tempo in un “ghetto” quando invece - con serie politiche economiche, di sicurezza, sociali e culturali - potrebbe diventare un quartiere multietnico di cui farsi vanto, proprio come accade nel resto del mondo", osserva il Comitato.

"Noi tendiamo la mano all’amministrazione comunale. Che molti dei professionisti membri di Difendiamo il Quartiere Ferrovia hanno sostenuto, con entusiasmo, durante il periodo elettorale. E continueremo a lavorare a nome del quartiere e sotto un unico collettivo, senza mai pubblicare i nomi e i cognomi dei professionisti membri proprio per evitare di strumentalizzare il quartiere Ferrovia e farci pubblicità, di cui francamente non abbiamo la minima necessità. Soltanto con la collaborazione tra residenti e istituzioni - conclude il comitato Difendiamo il Quartiere Ferrovia - il quartiere Ferrovia potrà tornare ai fasti d’un tempo. Ascoltateci, lavoriamo fianco a fianco, fateci mettere a disposizione le nostre competenze. Dateci una mano, non ignorateci".