Qualcuno scrive e ringrazia il Giro d'Italia per la pulizia straordinaria e per la manutenzione del manto stradale di Foggia, come non si vedeva da anni ormai. Peccato però che le piste ciclabili non suscitano le stesse attenzioni, nonostante la competizione nazionale invogli all'utilizzo della bicicletta.

Se le piste ciclabili sono come quelle di viale degli Aviatori, altro che giro'd'Italia