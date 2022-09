Occhio alla pista ciclabile che porta al Gino Lisa e alla recinzione divelta in alcuni punti

Gentile Foggia Today, vorrei segnalare lo stato della pista ciclabile a Foggia in viale degli Aviatori nel tratto tra la clinica San Francesco e l'aeroporto Gino Gisa. La pista non viene mai pulita e la potatura delle piante mai effettuata. Poi aggiungiamo la cosa più preoccupante dovuta alla presenza di aperture nella recinzione che portano all'aeroporto che consente l'accesso libero alle persone. Considerando che il 30 settembre ripartono i voli dal Gino Lisa è presente un concreto rischio per la sicurezza dello scalo.