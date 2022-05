Bottiglie rotte, buche, erbacce e uomini che urinano davanti ai bambini

"Salve Foggiatoday, sono tre anni che porto qui mio figlio e sono tre anni che piazza Libanese è in queste condizioni. E' Buia, è piena di erbacce e di bottiglie rotte. Aiutateci. Ci sono anche soggetti che espletano i bisogni alla presenza dei bambini. Non c’è alcun controllo. Se chi di dovere non se ne vuole occupare, sono disposta a pulire questa piazza. Chi vuole, può farlo insieme a me. La situazione è grave, mi auguro che mio figlio e gli altri bambini non si feriscano per colpa delle buche o bottiglie rotte”.