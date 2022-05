Bosco Incoronata, il polmone verde di Foggia maltrattato dalla gente e trascurato dalle istituzioni

Da un lato l'inciviltà di chi, nei giorni festivi, popola il bosco per una scampagnata abbandonando i rifiuti del pranzo tra le piante, anche se i bidoni sono distanti appena dieci metri; dall'altro l'incuria delle istituzioni che sembra si siano dimenticati dell'esistenza di un parco naturale regionale a ridosso di un Santuario visitato da migliaia di pellegrini.

'Passata la festa, gabbato lo santo' recita il famoso proverbio. In questo caso, passata la festa, nel bosco restano cumuli di immondizia abbandonati. A pasquetta, il primo maggio e per la 'Cavalcata degli Angeli', migliaia di cittadini e turisti si sono recati all'Incoronata. Per molti di loro, evidentemente, abbandonare i rifiuti nei prati del parco, pare sia quasi una tradizione. A questo si aggiunge l'incuria di Comune e Regione per la manutenzione dell'area verde di borgo Incoronata.

Per scongiurare il rischio di incendi estivi, sarebbe necessario che attorno alle aree secche che affacciano sulle strade, vengano create delle zone 'taglia fuoco', ossia delle lingue di terra arata utili ad interrompere la propagazione del fuoco, tramite le erbacce. Questo, purtroppo, non accade ormai da tempo. L'anno scorso, nell'arco di pochi giorni, due incendi distrussero quasi 30 ettari di boscaglia.

Come spiega il portavoce del comitato spontaneo "Incoronata", Michele Di Stefano, basterebbe semplicemente ripristinare la possibilità di pascolo. Anni fa, prima che l'amministrazione Agostinacchio pose fine a questa usanza, da Montella gli allevatori portavano il bestiame al pascolo nella zona del Santuario. Si eliminava in questo modo il problema erbacce.