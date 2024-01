Città 'infestata' dalla mafia: "Dalla Società Foggiana danno allo sviluppo turistico e produttivo"

Comune 'infestato' dalla mafia, grave danno di immagine causato dall'azione della 'Società Foggiana' allo sviluppo del territorio.

E' quanto si legge, nero su bianco, nelle motivazioni della sentenza ‘Decimabis’ che, il 25 ottobre dello scorso anno ha condannato 12 persone (altre 16 sono state processate con rito abbreviato) a pene comprese tra i quattro e i quindici anni di carcere per reati che variano dall'estorsione, all'usura, al tentato omicidio. Per due dei condannati è stato escluso il reato di associazione di tipo mafioso.

Il processo definito in primo grado è il punto di confluenza dell’operazione ‘Decimabis’, naturale prosecuzione dell’inchiesta-madre ‘Decima Azione’ che ha smantellato la mafia foggiana, che ha svelato la "sistematica pressione estorsiva ai danni di imprenditori e commercianti di Foggia", attività gestita secondo un codice regolativo predefinito e condiviso.

La lunga lista di estorsioni - decine di attività commerciali costrette a versare il ‘pizzo’ nella cassa comune - ha trovato puntuali riscontri nei taccuini e brogliacci ritrovati dalle forze dell’ordine, come la famosa ‘lista delle estorsioni’ (il clan che la gestisce detiene il potere) e le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia. Una attività capillare che, per il Tribunale di Foggia (Collegio F, presidente Armando Dello Iacovo), ha causato “un danno all’immagine, allo sviluppo turistico e alle attività produttive del Comune dauno”.

“Gli illeciti accertati a carico degli imputati accusati di essere stati ai vertici o nell’organigramma della “Società”, un’associazione mafiosa storicamente radicata nel territorio foggiano (e quindi fonte di intimidazione, assoggettamento ed omertà nella comunità foggiana) importano automaticamente la provocazione di un danno all’immagine, allo sviluppo turistico e alle attività produttive del Comune dauno”, si legge nelle motivazioni della sentenza.

“A parere di questo Collegio - si legge oltre - tale principio può estendersi anche all’ente provinciale e alla Regione di appartenenza del cosiddetta ‘Quarta Mafia’ (di cui la Società Foggiana è indiscussa capofila) certamente nocivo per l’immagine e l’economia di tutto il territorio di cui i predetti enti sono rappresentanti istituzionali". Regione Puglia, Comune e Provincia di Foggia si erano costituitisi parte civile nel procedimento.

Con l'operazione Decimabis, trenta persone sono state raggiunte da ordinanza di custodia cautelare, tutti soggetti ritenuti appartenenti o riconducibili ai clan Sinesi/Francavilla e Moretti/Pellegrino/Lanza che, insieme alla ‘batteria’ Triscuoglio/Prencipe/Tolonese, costituisce la compagine mafiosa operativa a Foggia e denominata ‘Società’, organizzazione criminale “specializzata” in estorsioni ai danni di imprenditori locali, con profitti confluiti in una ‘cassa comune’ destinata sia a finanziare ulteriori attività illecite (come lo spaccio di stupefacenti) sia a sostentare i sodali detenuti e le loro famiglie.