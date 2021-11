Tre anni fa la notte dei 30 arresti di 'Decima Azione', il blitz antimafia che in 8 minuti restituì l'azzurro al cielo di Foggia

Foggia, 30 novembre 2018. E’ notte fonda, dalla questura di via Gramsci e dalla caserma di via Guglielmi, escono decine di auto e mezzi di polizia e carabinieri. Nel deserto della città, attraversano vie, piazze e quartieri, facendo attenzione a non fare rumore. In otto minuti 30 persone vengono raggiunte e ammanettate da 200 uomini con l’accusa, a vario titolo, di associazione di stampo mafioso, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco e tentato omicidio.

E’ l’alba di ‘Decima Azione’. Il telefono squilla, sono le 5.45, è stata appena portata a termine il blitz ‘Decima Azione’, indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, che aveva ricostruito la struttura organizzativa e le dinamiche criminali della Società Foggiana. E’ la decima operazione antimafia più importante che sia mai stata messa a segno dalla Dda di Bari nel capoluogo dauno, operazione che ha documentato anche la contrapposizione tra le due batterie mafiose egemoni sul territorio - dei Sinesi-Francavilla da una parte e dall’altra quella dei Moretti-Pellegrino-Lanza. “Riteniamo con l’operazione di polizia di oggi di aver colpito entrambi, congelando questa spirale di violenza che li caratterizzava” dirà qualche ora dopo il questore Della Cioppa. Quella mafia, la cui esistenza ed operatività, era stata già sancita con il processo ‘Corona’ grazie alla sentenza emessa il 28 aprile 2016 dal Gup del Tribunale di Bari (continua a leggere). “Abbiamo restituito l’azzurro al cielo di Foggia” commenterà l’allora comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, il colonnello Marco Aquilio. “Una giornata meravigliosa” per l’ex sindaco Franco Landella.

Con quei trenta arresti la ‘Squadra Stato’ disarticolerà, decimerà e farà tabula rasa della criminalità foggiana, certificando l’esistenza nel capoluogo dauno della “quarta mafia”, nemico numero uno dalla strage del 9 agosto 2017 di San Marco in Lamis.

Clan in guerra che praticavano insieme le estorsioni “a tutti i settori della città”. E’ insieme che si dividevano il bottino - “la cassa comune” – o che decidevano quanto un imprenditore dovesse dare e chi invece riscuotere. Estorsioni, pizzo e droga. E “per la prima volta” fu trovato un documento dell’elenco delle estorsioni: una vera e propria tassa di sovranità dove venivano riportati nomi, cognomi, importi, diffide, messe in more, rinnovi, “come una vera e propria società di riscossione tributi” (qui tutto su Decima Azione).

Una delle vittime, unico imprenditore a costituirsi parte civile nel processo a carico degli indagati e che il primo luglio scorso si è presentato in aula per testimoniare contro coloro che per due lunghi anni - dal 2015 al 2017 - hanno in tutti i modi ad estorcergli del denaro, fino a chiedergli 200mila euro altrimenti "ti ammocchiamo”. Lazzaro D’Auria ha scelto la strada della legalità e del coraggio, hanno inciso il senso di responsabilità nei confronti dei suoi ottanta dipendenti e il moto di orgoglio verso quello che aveva costruito in trent'anni di lavoro: "Non potevo mandare tutto all’aria per una piccola fascia delinquenziale, seppure pericolosa e cattiva. Così mi sono ravveduto e ho denunciato tutto ai carabinieri" aveva detto l’imprenditore nell'aprile scorso ai microfoni del nostro quotidiano.

Costituitosi parte civile in tutti i processi - “questo mi dà forza, non ci si può fermare alla sola denuncia” - in un'intervista rilasciata a Foggiatoday D'Auria aveva ripercorso quei due anni da incubo: “La situazione è precipitata negli anni 2015-2016 dopo l’acquisto di un lotto di terreni a Borgo Incoronata. Fu un investimento importante che ci mise sotto i riflettori e i boss alzarono la posta in gioco: pretendevano 200mila euro” (continua a leggere il caso D’Auria).