San Severo ricorda il magistrato Ferrara, portata via da una malattia a soli 39 anni

Si terrà il 20 maggio alle 10.30 l’inaugurazione del nuovo campo comunale coperto polivalente di via Padre Matteo D’Agnone-angolo via Tommaso Fiore, a San Severo. La struttura sportiva ‘Io gioco legale’ sarà intitolata al magistrato della città dell’Alto Tavoliere Debora Angela Ferrara, prematuramente scomparsa il 29 agosto 2019 a Milano, dopo una breve malattia, alla soglia dei 40 anni. Alla cerimonia parteciperanno le massime autorità civili, militari e sportive provinciali e cittadine. La nuova struttura sportiva sarà benedetta dal nostro Vescovo, Mons. Giovanni Checchinato.

Nel 2009 aveva vinto il concorso in Magistratura. Dopo circa un anno di tirocinio a Roma, nel marzo 2011, aveva ottenuto la prima sede in Magistratura a Rossano Calabro dove aveva lavorato fino al 2014. Dalla Calabria era stata poi trasferita al Tribunale di Napoli Nord – sede di Aversa - dove era rimasta fino alla prestigiosa nomina al Tribunale di Milano avvenuta il 9 ottobre del 2018. Pochi giorni dopo era stata colpita da un male contro cui ha combattuto strenuamente senza mai arrendersi, fino al giorno della dipartita. A Debora Angela Ferrara il 14 ottobre 2019 il Tribunale di Napoli Nord ubicato in Aversa, uno dei più importanti d’Italia, ha dedicato una targa nello storico Tribunale partenopeo.