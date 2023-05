La Dda di Bari prende casa a Foggia: gli uffici saranno quelli adiacenti alla Dia

Tra non molto la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari - competente anche per i reati nelle province di Foggia e della Bat - avrà i suoi uffici presso la caserma dell'ex scuola di polizia, ora dell'Università di Foggia. Saranno a disposizione dei sostituti procuratori, quattro in tutto, dell'aggiunto e del Procuratore Rossi.

L'ennesima conferma è arrivata durante la presentazione del bilancio sociale 2020-22 alla presenza del procuratore Roberto Rossi e del coordinatore della Dda Francesco Giannella. "Sorgeranno a fianco di quelli della Dia".

Un primo sopralluogo presso la struttura di Piazzale Italia era stato fatto nel novembre 2021. In quella occasione vennero individuate alcune stanze adiacenti alla sede della Direzione Investigativa Antimafia per consentire ai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari di organizzare e coordinare le investigazioni con le forze di polizia della Capitanata delegate dalla Dda, evitando frequenti trasferte. I magistrati resteranno in organico alla Procura della Repubblica di Bari.

Ad aprire a questa possibilità, nel gennaio 2022, era stata anche il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. La presenza di un pool di magistrati della Dda di Bari a Foggia era stata stabilita ufficialmente il 7 giugno 2022 con la convenzione tra la Regione Puglia, l'Università di Foggia, la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e la Direzione Investigativa Antimafia.