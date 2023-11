Il foggiano Davide Grittani nuovo comandante della Polfer di Fidenza

Il foggiano Davide Grittani, classe 1988, dall'11 dicembre sarà ufficialmente il nuovo comandante della Polizia Ferroviaria di Fidenza. Laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, segretario regionale del sindacato di polizia AdP per l'Emilia Romagna (Autonomi di Polizia con sede a Roma), assumerà il nuovo incarico al Comando del Distaccamento della Polizia Ferroviaria di Fidenza dalla prossima metà del mese di dicembre.

Prima di assumere il Comando, ha prestato servizio come capo turno delle Volanti della Questura di Parma presso l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e in ben due operazioni internazionali sul territorio estero, in qualità di border officer, per il contrasto alla criminalità transfrontaliera e all'immigrazione clandestina alle dipendenze dell'Agenzia Governativa Europea Frontex.