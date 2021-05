Vaccini anti-Covid, è il giorno dei maturandi: attesi 996 studenti, nel Foggiano sono 371.955 le dosi somministrate

Sono 2.315.406 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia. Il dato è aggiornato alle ore 17.00 dal Report del governo nazionale. Le dosi sono il 98%di 2.363.815, consegnate dal commissario nazionale per l’emergenza.

Da oggi partono le vaccinazioni per gli studenti delle scuole superiori che devono affrontare gli esami di maturità. Per quanto riguarda la Provincia di Foggia, la campagna vaccinale procede a ritmo serrato. Sono, infatti, 371.955 le somministrazioni effettuate dall'avvio della campagna vaccinale. Di queste, 237.055 sono le prime dosi; 124.900 le persone che hanno concluso il ciclo vaccinale.

Mentre continuano regolarmente le somministrazioni programmate di prime e seconde dosi presso hub, centri vaccinali e ad opera dei medici di medicina generale, hanno preso il via, oggi, le sedute vaccinali per i maturandi, organizzate dalla Asl Foggia, d'intesa con i dirigenti scolastici.

In programma, questo pomeriggio, la vaccinazione di 996 maturandi, così distribuiti sul territorio provinciale: 336 Foggia; 72 a San Severo; 72 a Cerignola; 72 a Manfredonia; 48 a Torremaggiore; 72 a Vieste; 72 a San Giovanni Rotondo; 72 a Lucera; 60 a San Marco in Lamis; 24 a Monte Sant'Angelo; 30 a Orta Nova; 18 a San Nicandro Garganico; 48 ad Apricena. Procede, nel frattempo, la programmazione delle prossime sedute, in modo da concludere a breve tutta la platea dei maturandi.

Nel dettaglio, a questa mattina: sono 42.723 le persone estremamente vulnerabili che hanno ricevuto la prima dose. Vaccinati con la prima dose anche 14.474 caregivers/familiari conviventi; 37.416 persone ultraottantenni; 48.602 persone di età compresa tra 79 e 70 anni; 57. 160 persone di età compresa tra 69 e 60 anni; 48.605 persone di età compresa tra 59 e 50 anni; 22.608 persone di età compresa tra 49 e 40 anni. Ad oggi i medici di medicina generale hanno somministrato sull'intero territorio provinciale 103.712 dosi, di cui 15.247 a domicilio.