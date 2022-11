In branco picchiano ragazzo davanti a un locale, per un anno devono stare lontani dalla movida

Cinque daspo willy sono stati notificati nei confronti di cinque ragazzi più che ventenni di Vieste, alcuni dei quali annoveranno precedenti di polizia. I provvedimenti emessi dal Questore di Foggia, vietano ai giovani, per la durata di un anno, di fare accesso ai bar e agli altri esercizi pubblici e locali di pubblico trattenimento sul lungomare di via Europa, in via Maria di Merino e via Veneto. Non potranno stazionare nelle loro immediate vicinanze.

Lo spirito di tale provvedimento amministrativo di pubblica sicurezza è quello di tutelare i luoghi della movida evitando così che i soggetti colpiti possano reiterare nuovamente condotte tali da mettere in pericolo, in modo concreto ed attuale, la vita sociale dei posti di ritrovo giovanile del centro cittadino.

I provvedimenti scaturiscono in relazione all’aggressione ai danni di un ragazzo avvenuta in corrispondenza di un locale situato in viale Europa, a seguito del quale, a conclusione delle indagini condotte dai carabinieri di Vieste, venivano identificati i presunti responsabili. L’eventuale violazione di tale provvedimento costituisce reato, punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con la multa da 8mila a 20mila euro.