Esagitato irrompe in un bar, aggredisce e minaccia i clienti: scatta il 'Daspo Willy' di un anno lontano dai locali d'intrattenimento

La misura di prevenzione è stata adottata nei confronti di un giovane di Lucera. Emesso, inoltre, un Daspo Urbano per accattonaggio molesto a carico di un altro soggetto che, per i prossimi 12 mesi, non potrà accedere nei luoghi religiosi del Santuario di Padre Pio