Pestaggio a sangue in piazza Mercato: scattano quattro 'Daspo Willy'' per la "brutale aggressione" a due 28enni

Violenta rissa in piazza Mercato, scattano 4 daspo 'Willy' per altrettanti giovani accusati di aver aggredito e rapinato due coetanei di Lucera. Nel dettaglio, gli agenti della divisione anticrimine della questura di Foggia, hanno eseguito il provvedimento emesso dal questore Paolo Sirna, nei confronti di quattro giovani coinvolti in una delle risse - nel caso specifico quella del 26 settembre scorso - avvenuta in Piazza Mercato, luogo noto per essere un centro di aggregazione giovanile soprattutto nelle ore notturne.

Gli stessi, insieme ad altri soggetti, avrebbero rapinato ed aggredito due ragazzi che, colpiti violentemente con calci e pugni, hanno riportato lesioni con prognosi rispettivamente di 40 e 55 giorni. Il bottino? 80 euro, un telefono cellulare, documenti personali e una carta di debito.

Per le risse di piazza Mercato (numerosi gli episodi avvenuti tra agosto e ottobre), già nel novembre scorso, gli agenti della squadra mobile di Foggia eseguirono un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Foggia, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 5 persone, di cui 4 di età compresa tra i 18 e 19 anni, ritenuti gravemente indiziati dei reati di rapina e lesioni pluriaggravate.

L’inchiesta ebbe origine proprio dal brutale pestaggio del 26 settembre. Per il gip di Foggia si è trattata di una “bestiale aggressione” dove “solo per puro caso, in ragione della ripetitività e della violenza dei colpi inferti, sferrati da un branco incontrollabile anche con calci quando le vittime si trovavano in terra, non ha arrecato lesioni ancor più gravi ai due malcapitati che ben potevano esitare in conseguenze assai più tragiche” (guarda il video).