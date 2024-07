Camper davanti alla Città del Cinema: scatta il Daspo Urbano per bivacco

Erano accampati nel piazzale Anna De Lauro Matera, antistante la Città del Cinema di Foggia, dove il venerdì si svolge il mercato settimanale, ma questa mattina è arrivata la Polizia Locale.

Nel corso dei controlli, gli agenti hanno accertato e sanzionato la presenza di due camper. Gli occupanti sono stati sorpresi in atteggiamento di bivacco.

È scattato, dunque, il Daspo Urbano, vale a dire un ordine di allontanamento per 48 ore dalla zona, in ossequio all’ordinanza sindacale anti accampamento.

Da un successivo controllo, gli operatori di Polizia Locale hanno accertato che i trasgressori non avevano ottemperato all'ordine di allontanamento e, pertanto, veniva contestata loro la recidiva.

Sull’operazione e sulle attività svolte nell’ambito del servizio ‘Le vie del mare’ è intervenuta l'assessora alla Polizia Locale, Daniela Patano: "Tutte queste attività, poste in essere in maniera impeccabile dalla Polizia Locale, sono state volute fortemente dall'Amministrazione comunale che, con questi interventi, sta ostacolando tutte le forme di attività illegali e di bivacco in piazzale De Lauro, nel Quartiere Ferrovia e in altre piazze della città. I serrati controlli continueranno anche grazie alla collaborazione delle forze di polizia dello Stato”.