Che degrado in centro: abusivi in via Pogdora, prostitute in piazza Cavour

Vasta attività nella zona del Quartiere Ferrovia da parte della polizia locale. Emessi Daspo urbani e sanzioni. Multa per il titolare di un minimarket: in vendita merce scaduta

Abusivismi e irregolarità nell’area del ‘Quartiere ferrovia’, dove proseguono incessanti le attività di controllo della polizia locale di Foggia. Nella giornata di ieri, martedì 3 maggio, agenti in assetto Sad hanno posto in essere una intensa attività volta a prevenire e reprimere le situazioni di degrado della zona.

In particolare, sono stati effettuati due distinti sequestri amministrativi in via Podgora e via Monfalcone: sequestrati indumenti e scarpe usate, vendute abusivamente sulla pubblica via. Sequestri di merce nuova tra sciarpe, foulard e cinte sono stati, invece, effettuati lungo viale XXIV Maggio. In totale sono stati sequestrati 71 pezzi di abbigliamento.

Gli agenti, inoltre, hanno intimato 2 ordini di allontanamento per 48 ore, attraverso lo strumento del ‘Daspo urbano’ ad altrettanti ambulanti che effettuavano la vendita di merce sprovvisti di qualsiasi autorizzazione. Nei confronti degli stessi è stata accertata l’inottemperanza all’ordine con relativa segnalazione finalizzata all’emissione del divieto di accesso.

In piazza Cavour, invece, una donna intenta a svolgere attività di meretricio è stata sanzionata dagli agenti e le è stato impartito il relativo ordine di allontanamento per 48 ore dalla zona, mediante Daspo urbano. Anche in questo caso, per non aver ottemperato all'ordine imposto dagli agenti, la donna sarà segnalate ai fini del divieto di accesso.

Sanzionato anche il gestore di un minimarket in via Monfalcone perché poneva in vendita merendine e pesce congelato scaduto. La merce è stata sequestrata ed immediatamente distrutta. Sanzionato anche il gestore di una attività commerciale che smaltiva cartoni provenienti dal suo esercizio sul marciapiedi accanto ai bidoni dei rifiuti in via Piave. Infine, accertate e sanzionate anche 30 infrazioni al codice della strada.