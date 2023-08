Aggredirono in autogrill i tifosi della cestistica San Severo, sette ultras del Taranto Calcio raggiunti dal Daspo

Daspo e rinvio a giudizio per i reati di rapina aggravata in concorso, ricettazione, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere per sette ultras del Taranto Calcio. Facevano parte del gruppo che lo scorso 30 gennaio, durante una sosta in un’area di servizio, ha aggredito alcuni tifosi della squadra di basket del San Severo. Il fattaccio è avvenuto nell’area di servizio Casilina Ovest dove si erano fermate entrambe le tifoserie di ritorno da una partita (a Latina per i Tarantini, a Roma per i Foggiani).

Gli ultras della città dei due mari, nel parcheggio dell’autogrill, hanno aggredito con bastoni e mazze i tifosi del San Severo obbligandoli a consegnare il materiale utilizzato per sostenere la propria squadra e impossessandosi di un giubbino e di uno zaino sottratti all’interno di un minivan. I sette sono stati individuati dagli investigatori della DIGOS della Questura di Frosinone al termine di una lunga indagine svolta anche mediante la visione delle immagini registrate sia dalla Polizia Scientifica di Latina che dagli impianti di videosorveglianza della stazione di servizio. Il DASPO è scattato per tutti e 7 e per quattro di loro (con precedenti penali e già colpiti in passato da analogo provvedimento) è stato fissato nei termini di 5 anni con la prescrizione dell’obbligo di firma durante gli incontri. Uno dei destinatari del provvedimento più duro risulta attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Benevento per il reato di omicidio volontario.