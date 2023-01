Lancia petardo durante l'incontro Turris-Foggia: Daspo di 2 anni a tifoso rossonero

Daspo della durata di due anni, per un 22enne foggiano che, in occasione dell’incontro Turris-Foggia, disputato lo scorso 18 dicembre, fuori casa, presso lo stadio 'Liguori', aveva lanciato un petardo tra la tribuna ed il muro di cinta del campo ed era stato denunciato per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive.

Lo ha stabilito il questore di Napoli, che ha adottato, complessivamente, 7 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo), della durata di 4 e 2 anni, nei confronti di tifosi campani e non, per i disordini registrati nell'ambito di diversi incontri di calcio, tra cui proprio il match Turris-Foggia.