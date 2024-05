Vandali in azione nella piazza appena inaugurata, il sindaco sbotta: “Bestie, fareste meglio ad emigrare”

“È ufficiale, siete delle bestie senza rispetto per voi stessi e per la nostra città”. Non usa mezzi termini il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, mostrando i danni provocati dai vandali in piazza San Giovanni, riaperta e inaugurata solo due giorni fa, dopo i lavori di riqualificazione.

Il dissuasore, installato per chiudere al traffico la nuova piazza, è stato danneggiato. “Non è concepibile”, sbotta il sindaco.

Non è andata meglio al cestino, utilizzato per gettare sacchi di spazzatura.

“Fareste meglio ad emigrare – suggerisce Pitta agli autori del gesto -. Sappiate che noi continueremo a lavorare per il bello”.

I cittadini, dal canto loro, invocano la videosorveglianza e sanzioni esemplari.

"La bellezza va custodita", aveva detto il sindaco in occasione dell'inaugurazione. Si riferiva, soprattutto, a chi "con incuria totale, tutte le mattine, puntualmente, decide di mettere una o due buste all'angolo di quella piazza, facendo finta che questa bellezza non esista".