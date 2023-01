Botti, incendi e lancio di bottiglie: il Capodanno diventa guerriglia urbana

Fino alle 2 non si sono registrati incidenti dovuti ai botti. All'1,30 erano 11 gli interventi da parte dei vigili del fuoco, saliti a circa 30 durante la notte. Quasi tutti dovuti a cassonetti dati alle fiamme come è accaduto all'altezza dell'Onpi dove alcuni ragazzi dopo aver incendiato 3 cassonetti posizionati sulla carreggiata, non si sono risparmiati di lanciare bottiglie e altri oggetti contro auto in transito e contro i cronisti.