Paura nel cuore della notte a Lucera: ordigno esplode davanti a una palazzina

Paura nel cuore della notte a Lucera. Poco dopo le 3.30, è esploso un ordigno davanti a una palazzina in via Giotto, all’ingresso della città di via Porta Foggia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lucera e la polizia. I sistemi di videosorveglianza della zona potrebbero fornire elementi utili alle indagini.

Danneggiati il portoncino d’ingresso dello stabile e un’auto in sosta. La deflagrazione ha mandato in frantumi i vetri di alcune finestre. Non ci sono feriti.